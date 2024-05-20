Орлов: Абаскаль поступил просто непорядочно по отношению к Джикии

Известный комментаторвысказался о решении «Спартака» не продлевать контракт с защитником

Ранее стало известно, что Джикия покинет «Спартак» сразу после завершения сезона.

«"Спартак" простился с Джикией. Он хороший парень. На мой взгляд, Абаскаль (бывший главный тренер "Спартака" — прим.) поступил просто непорядочно по отношению к Георгию. Ну если у тебя есть что-то к нему, подойди скажи в глаза. Если ты считаешь, что он уже не тянет, объясни и выпускай хотя бы на несколько минут. Это очень деликатный момент. С популярным, опытным игроком надо красиво расставаться.

Что касается спортивной составляющей, то, возможно, Джикии было бы уже тяжело в "Спартаке". "Зенит" же расстался с Дзюбой, не продлил контракт. И время показало, что он и в "Локомотиве" на длинной дистанции сбавил... Посмотрим, может быть, Джикия найдет в себе силы и проявит себя в другой московской команде.

Но я тут скорее о другом. Хорошо хоть вчера такую церемонию организовали. Но что было до этого? Абаскаль просто игнорировал Джикию. Почему? В команде должны быть человеческие отношения! Зачем приглашали Абаскаля? На каком основании? Ни опыта, ни потрясающих моральных качеств. Что мы увидели? Прыгающего вдоль бровки, все время чем-то недовольного человека. Что это за педагог? Тренер должен быть спокойным! Константин Иванович Бесков сидел на трибуне, а не на скамейке. И "Спартак" у него играл великолепно!», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

В текущем сезоне Джикия провел в чемпионате России семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.