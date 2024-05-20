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    Ловрен обратился к Клоппу: Вы показали, как верить в себя, когда никто не верит

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    Бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен высказался о работе с главным тренером «мерсисайдцев» Юргеном Клоппом.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Вы показали мне, как вставать, когда тебя все бьют. Вы показали, как верить в себя, когда никто не верит. Показали, как нужно уважать и любить друг друга.

    Вы тот человек, который был со мной в самый трудный период моей жизни. Вы слушали меня и говорили мне то, что я никогда не забуду. Спасибо, босс», — написал Ловрен в своих социальных сетях.

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    • Напомним, что хорватский защитник выступал за «Ливерпуль» в период 2014 по 2020-й год.

    Клопп покинул «Ливерпуль» после окончания нынешнего сезона. Руководство «мерсисайдцев» назначило Арне Слота на пост главного тренера команды, контракт подписан до лета 2027-го года.

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