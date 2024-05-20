Ловрен обратился к Клоппу: Вы показали, как верить в себя, когда никто не верит

Бывший защитниквысказался о работе с главным тренером «мерсисайдцев»

«Вы показали мне, как вставать, когда тебя все бьют. Вы показали, как верить в себя, когда никто не верит. Показали, как нужно уважать и любить друг друга.

Вы тот человек, который был со мной в самый трудный период моей жизни. Вы слушали меня и говорили мне то, что я никогда не забуду. Спасибо, босс», — написал Ловрен в своих социальных сетях.

Напомним, что хорватский защитник выступал за «Ливерпуль» в период 2014 по 2020-й год.

Клопп покинул «Ливерпуль» после окончания нынешнего сезона. Руководство «мерсисайдцев» назначило Арне Слота на пост главного тренера команды, контракт подписан до лета 2027-го года.