Клопп о тренерской работе: Это похоже на наркотик, потому что все возвращаются

Экс-тренерподелился мыслями о тренерской карьере и о своем будущем после ухода из стана «мерсисайдцев».

«Личная жизнь должна быть спланирована, а я пока ничего не планировал, потому что был здесь. Возможно, Улла (Сандрок, жена Клоппа) будет информировать меня о том, куда мы отправляемся, и я с радостью поеду за ней.

Я точно не знаю, почему никто не верит, что я, возможно, больше не буду тренером, но очевидно, это похоже на наркотик, потому что все возвращаются и все работают до 70 с чем-то лет.

Другие люди могут делать это по-разному, а мне нужно быть всем, я должен быть искрой, я должен быть энергией, я должен быть всем этим, а я пуст. Нужно только посмотреть, какие клубы свободны. Возможности будут, но я не сижу здесь и не думаю: Может быть, через год я возьму этот», — сказал Клопп ESPN.

Напомним, что немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» осенью 2015-го года, проведя в клубе 9 лет. После окончания нынешнего сезона Клопп покинул стан «мерсисайдцев», на его замену пришел Арне Слот, который подписал контракт с клубом до лета 2027-го года.