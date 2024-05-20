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    Джикия: Меня очень устроил момент прощания со мной, как это проходило

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями от прощального матча на «Лукойл Арене» в статусе футболиста красно-белых.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    В воскресенье, 19 мая, 30-летний россиянин вышел в стартовом составе команды на матч 29-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1).

    «Во-первых, я всем доволен. Во-вторых, мне никто ничего не должен и не обязан. А в-третьих, меня очень устроил момент прощания со мной, как это проходило. Мне было очень приятно. Если возвращаться к тому, как прощались с капитанами, это уже история, и я всех уважаю. Не могу рассуждать и не имею на это права, потому что я как минимум не был в раздевалках, когда происходили какие-то моменты. А то, что я уважительно отношусь к капитанам, ветеранам и прочее, — факт», — цитирует Джикию «СЭ».

    30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

    Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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