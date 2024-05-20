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    Гюлер: Анчелотти всегда разговаривал со мной

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    Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер высказался о своей адаптации в команде.

    Арда Гюлер
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    Арда Гюлер

    «Я полностью адаптировался к команде. Я хочу поблагодарить своих товарищей в клубе, менеджера и всех болельщиков за поддержку. Когда я не играл, Анчелотти всегда разговаривал со мной и советовал мне быть терпеливым, продолжать работать, тогда моё время придёт», — приводит слова Гюлера Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

    Ранее турецкий футболист забил четыре гола за три матча подряд.

    Напомним, 19-летний Арда Гюлер присоединился к «Реалу» прошлым летом из «Фенербахче». «Сливочным» в этом сезоне осталось провести ещё два матча.

    25 мая они примут на домашней арене «Бетис», а 1 июня на «Уэмбли» встретятся с «Боруссией» Дортмунд в финале Лиги чемпионов.

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