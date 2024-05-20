Чавес рассказал, чего ему не хватает в России

Полузащитникподвел предварительные итоги нынешнего сезона, в котором «бело-голубые» ведут борьбу за чемпионство.

«Я считаю, что для меня сезон прошёл довольно ровно. Потребовалось несколько матчей, чтобы адаптироваться. Сейчас, считаю, довольно быстро вышел на свой уровень.

Марцел Личка сказал, что ему больше всего в России не хватает чешского пива? Мне не хватает мексиканского пива и текилы. В России местное пиво не пробовал», — приводит слова Чавеса «Советский спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник провел 31 матч за «Динамо» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.