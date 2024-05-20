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    Золото РПЛ найдет своего владельца в 30-м туреНа троих. «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» разыграют титул в 30-м туре
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    Чавес рассказал, чего ему не хватает в России

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    Полузащитник «Динамо» Луис Чавес подвел предварительные итоги нынешнего сезона, в котором «бело-голубые» ведут борьбу за чемпионство.

    Луис Чавес
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    Луис Чавес

    «Я считаю, что для меня сезон прошёл довольно ровно. Потребовалось несколько матчей, чтобы адаптироваться. Сейчас, считаю, довольно быстро вышел на свой уровень.

    Марцел Личка сказал, что ему больше всего в России не хватает чешского пива? Мне не хватает мексиканского пива и текилы. В России местное пиво не пробовал», — приводит слова Чавеса «Советский спорт».

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