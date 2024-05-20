Чавес рассказал, чего ему не хватает в России

Луис Чавес Фото: globallookpress.com
«Я считаю, что для меня сезон прошёл довольно ровно. Потребовалось несколько матчей, чтобы адаптироваться. Сейчас, считаю, довольно быстро вышел на свой уровень.
Марцел Личка сказал, что ему больше всего в России не хватает чешского пива? Мне не хватает мексиканского пива и текилы. В России местное пиво не пробовал», — приводит слова Чавеса «Советский спорт».
В нынешнем сезоне полузащитник провел 31 матч за «Динамо» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.