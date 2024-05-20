Артета: Грустно, что «Арсенал» не стал чемпионом

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал второе место в АПЛ сезона-2023/2024.

«Я очень горд. В первую очередь поздравляю "Манчестер Сити" с чемпионством — начиная с декабря они делали невероятное. Мы старались изо всех сил. Вы можете заметить, как сильно мы этого хотели, мы очень старались. К сожалению, этого оказалось маловато.

Успех можно измерить не только по сравнению с кем-то другим — нам следует понимать, что мы делаем. Мы побили все клубные рекорды, за исключением побед. Это самая конкурентная лига за всю историю, и мы должны стать лучшими. Теперь нам нужно найти способы стать более совершенными.

Когда я пришёл в "Арсенал", моей мечтой было объединить всех и вывести этот клуб на по-настоящему новый уровень. Сейчас мы на пути к этому. Мне грустно, потому что мне очень хотелось выиграть титул, потому что это было бы очень важно для болельщиков, но мы точно стали ближе к чемпионству.

Теперь мы должны стать смелее, решительнее, амбициознее, нам нужно выйти на новый уровень. Мы должны добиться успеха», — цитирует тренера ВВС.

Напомним, «Арсенал» отстал от «Ман Сити» всего на два очка, заняв второе место.