«Бавария» не назначит Зидана на пост тренера

Зинедин Зидан Фото: globallookpress.com
По информации источника, боссы «Баварии» не намерены вести какие-либо переговоры с Зиданом.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что мюнхенский клуб не смог договориться с главным тренером «Байера» Хаби Алонсо, наставником «Бенфики» Роджером Шмидтом, а также Ральфом Рангником, возглавляющим сборную Австрии.
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Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он покинул летом 2021 года. Сообщалось, что в его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед».