Ташуев: Джикия? Такими футболистами нельзя разбрасываться

Бывший главный тренер «Факела»отреагировал на уход капитана «Спартака»из команды.

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

«В этой ситуации мы видим только внутреннюю оболочку. Мы не имеем право говорить, правильно это или нет. Решение принимает клуб вместе с футболистом. Я думаю, что возраст у него еще не критический. Он еще может играть на высоком уровне. Он был игроком сборной России совсем недавно. В чем там проблема, я не знаю.

Но мне кажется, такими футболистами нельзя разбрасываться, потому что они владеют раздевалкой, лидерскими качествами и мастерством в том числе. Для меня Георгий — профессионал, хороший парень. Я думаю, что он принесет клубу, который возьмет его в свои ряды», — сказал Ташуев «СЭ».

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.