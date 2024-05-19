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    Ташуев: Джикия? Такими футболистами нельзя разбрасываться

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    Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев отреагировал на уход капитана «Спартака» Георгия Джикии из команды.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

    «В этой ситуации мы видим только внутреннюю оболочку. Мы не имеем право говорить, правильно это или нет. Решение принимает клуб вместе с футболистом. Я думаю, что возраст у него еще не критический. Он еще может играть на высоком уровне. Он был игроком сборной России совсем недавно. В чем там проблема, я не знаю.

    Но мне кажется, такими футболистами нельзя разбрасываться, потому что они владеют раздевалкой, лидерскими качествами и мастерством в том числе. Для меня Георгий — профессионал, хороший парень. Я думаю, что он принесет клубу, который возьмет его в свои ряды», — сказал Ташуев «СЭ».

    Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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