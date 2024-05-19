ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — «Краснодар»Нас ждет золотой матч. «Краснодар» остался в чемпионской гонке, отправив «Сочи» в Первую лигу
  • 02:46
    • Усик победил Фьюри раздельным решением и стал абсолютным чемпионом
  • 00:00
    • «Милан» уступил «Торино»
  • 23:40
    • Чехия уверенно победила Великобританию и вышла на первое место в группе
    Все новости спорта

    Стало известно, кто может возглавить «Челси» в случае отставки Почеттино

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси
    Наставник «Ипсвича» Киран Маккенна может заменить на своём посту в «Челси» Маурисио Почеттино, об этом сообщает The Guardian.

    Маурисио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурисио Почеттино

    По информации источника, одним из ведущих кандидатов на замену Почеттино в «Челси», по мнению руководства, является Маккенна, под руководством которого «Ипсвич» занял второе место в Чемпионшипе по итогам сезона, набрав 96 очков, и вышел в АПЛ впервые с сезона-2001/2002.

    Отметим, владелец лондонского клуба Тодд Боули пока не определился относительно будущего Почеттино, хотя ряд ключевых сотрудников «Челси» считают, что аргентинскому специалисту нужно дать возможность продолжить работу.

    На данный момент на счету «Челси» 60 очков. После 37 туров команда Почеттино занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. У идущего на пятой строчке «Тоттенхэма» 63 очка. «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», идущие на седьмом и восьмом местах, отстают от «пенсионеров» также на три очка.

    Следующий матч «Челси» проведёт с «Борнмутом». Игра состоится 19 мая, начало — в 18:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» переиграть «Ахмат» в Грозном?
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Манчестер Сити» обыграет «Вест Хэм» и снова станет чемпионом?
  • «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Арсенал» завершит сезон разгромной победой?
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 19 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.29
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Валенсия — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры