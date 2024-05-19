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    Клопп: «Ливерпуль» — лучшая команда в мире

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, проводивший последний матч во главе команды в игре 38-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:0), обратился с прощальной речью к болельщикам.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Это не похоже на конец. Это только начало. Сегодня я видел игру футбольной команды, полной таланта, молодости, креативности, желания и жадности. Это одна из составляющих развития, это то, что вам, очевидно, нужно.

    За эти несколько недель, когда мне уделяли слишком много внимания, я многое понял. Люди говорят, что я превратил их из сомневающихся в верующих. Это неправда. У вас получилось. Никто не говорит вам перестать верить. Этот клуб переживает лучшие времена, чем когда-либо. У нас есть этот замечательный стадион, тренировочный центр и вы — сверхдержава мирового футбола. Ух ты.

    Мы сами решаем, беспокоиться нам или радоваться. Мы сами решаем, верить нам или нет. Мы сами решаем, доверять нам или нет. Сегодня я один из вас, и я продолжаю верить. Я продолжаю верить на 100%. Конечно, я видел, как многие плакали, и я тоже буду плакать сегодня, потому что мне будет не хватать людей, но перемены — это хорошо. Всё будет хорошо, потому что основы заложены на 100%.

    Вы приветствуете нового тренера так же, как приветствовали меня. Вы идёте ва-банк с первого дня. Вы продолжаете верить. Вы вдохновляете команду. Теперь я один из вас. Я безумно люблю вас. Спасибо. Вы лучшая команда в мире. Спасибо вам!» — приводит слова Клоппа ВВС.

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