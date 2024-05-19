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    Клопп: Гвардиола — лучший тренер в мире

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, как он относится к тому, что «Манчестер Сити», являющегося чемпионом Англии на протяжении последних трёх лет, обвиняют в 115 финансовых нарушениях.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Всем известно об этих обвинениях, но я понятия не имею, что это значит. Я знаю, только их место в турнирной таблице. Независимо от того, что произошло в "Манчестер Сити", Пеп Гвардиола — лучший тренер в мире, вот что действительно важно.

    Если назначить любого другого специалиста в этот клуб, то он не выиграет АПЛ четыре раза подряд. Это его заслуга, а также команды.

    Означает ли это, что они могут делать всё, что захотят? Нет. Но я не знаю, что конкретно они сделали. Конечно, мне бы хотелось узнать правду когда-нибудь, как и всем. Но к тому моменту я уже буду где-то в другом месте», — приводит слова Клоппа Daily Express.

    Календарь и таблица АПЛ

    В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.

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