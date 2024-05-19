Джикия: Было очень важно именно таким образом проститься со стадионом

Защитникподелился эмоциями после матча 29-го тура РПЛ с(4:1).

«Были смешанные чувства. Для меня самым главным было действовать в интересах команды. Мы готовились к игре и не акцентировали внимание на этом. Я тоже пытался сконцентрироваться только на игре. Главное, что "Спартак" одержал победу. Мне вдвойне приятно положительно завершить свою историю в "Спартаке". Что касается внутренних ощущений, то должно пройти немного времени, чтобы об этом высказаться и все рассказать. Наверное, чуть позже я это сделаю.

Все прекрасно понимают, что так получилось, но жизнь продолжается. Было очень важно именно таким образом проститься со стадионом. Очень приятно, что было столько сюрпризов. Для меня этого дорогого стоит.

Мне только 30 лет, и все только начинается. Понятно, почему на этом делают акцент, потому что я долго не играл, но эта стандартная ситуация, где мне нужно просто пройти сборы и с первых минут показывать свою состоятельность уже в другом клубе. Именно этим я и хочу заняться. У меня нет сомнений, что все будет хорошо», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

«Спартак» с 49 очками остается на пятом месте в РПЛ. «Рубин» с 41 баллом идет седьмым.