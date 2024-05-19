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    Артета: Я счастлив в «Арсенале», но всегда думал, что вернусь в Испанию

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета изъявил желание вернуться в Испанию.

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    «Я всегда думал, что однажды вернусь. Моя страна меня очень привлекает, — наш образ жизни, общение, культура, — ​​так что я всегда держу это в своей голове. Но я счастлив здесь (в "Арсенале"), доволен тем, как ко мне относятся, и мне действительно нравится моя работа.

    Однако полагаю, что когда-нибудь это произойдет, я не собираюсь провести вне дома всю свою жизнь», — сказал Артета FourFourTwo.

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    • Напомним, что большую часть карьеры футболиста Артета провел в «Арсенале», а сейчас испанец возглавляет «канониров».

    В следующем матче лондонская команда встретится с «Эвертоном» сегодня, 19-го мая в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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