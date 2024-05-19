Артета: Я счастлив в «Арсенале», но всегда думал, что вернусь в Испанию

Главный тренеризъявил желание вернуться в Испанию.

«Я всегда думал, что однажды вернусь. Моя страна меня очень привлекает, — наш образ жизни, общение, культура, — ​​так что я всегда держу это в своей голове. Но я счастлив здесь (в "Арсенале"), доволен тем, как ко мне относятся, и мне действительно нравится моя работа.

Однако полагаю, что когда-нибудь это произойдет, я не собираюсь провести вне дома всю свою жизнь», — сказал Артета FourFourTwo.

Напомним, что большую часть карьеры футболиста Артета провел в «Арсенале», а сейчас испанец возглавляет «канониров».

В следующем матче лондонская команда встретится с «Эвертоном» сегодня, 19-го мая в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.