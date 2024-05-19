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    «Арсенал» провел репетицию празднования чемпионства в АПЛ

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    Сотрудники лондонского «Арсенала» провели репетицию возможного чемпионства клуба в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    Клуб разместил на поле баннеры с надписью «Чемпионы Премьер-лиги». Также на видеоролике запечатлён кубок АПЛ, стоящий на постаменте. Можно заметить, как сотрудники «Арсенала» выстраиваются в очередь и выходят на сцену, имитируя то, как это должны сделать футболисты.

    Напомним, после 37 туров АПЛ «Арсенал» набрал 86 очков и занимает второе место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей заработал 88 очков и располагается на первой строчке.

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    Сегодня, 19 мая, состоится заключительный тур английской Премьер-лиги, в котором «канониры» сыграют с «Эвертоном», а «горожане» — с «Вест Хэм Юнайтед». Все встречи 38-го тура начнутся в 18:00 мск.

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