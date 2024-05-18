В ЦСКА рассказали о состоянии Торопа после операции

Вратарь ЦСКАперенес операция в связи с серьезной травмой головы.

Тороп получил повреждения головы после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в финале пути РПЛ Кубка России.

«Накануне поздно вечером успешно завершилась операция по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти, которая длилась около трех часов.

Слава пробудет в больнице еще ближайшие 3-5 дней. Он чувствует себя хорошо и хочет как можно быстрее попасть домой.

Ждем как можно скорее его возвращения в строй!

Пишите в комментарии свои пожелания Славе, мы знаем, что он их читает, и ему будет очень приятно!», — говорится в сообщении пресс-службы «армейцев».

Напомним, ЦСКА проиграл «Зениту» в серии пенальти. В суперфинале санкт-петербургский клуб сыграет против калининградской «Балтики».