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    Титов: В «Спартак» есть игроки, с которыми нужно прощаться

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о возможных изменениях в составе красно-белых.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «А зачем нужны фамилии? И так всё понятно. Посмотрите, кто и сколько играет. Там уже человека три-четыре будет сразу видно, что с ними нужно прощаться.

    Сейчас будет окончание чемпионата. И вы сами увидите, что эти шесть-восемь футболистов заменят. Будет ротация в "Спартаке".

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    • С этим составом максимум пятое-шестое место. Если "Спартак" будет четвертым, то это будет сенсацией. Потому что мы помним, как было осенью: начали пять побед из пяти матчей. И все сказали, что это та команда, которая, скорее всего, будет составлять конкуренцию "Зениту".

    Увы, мы видим, что в длинную этот "Спартак" бороться не готов», — приводит слова Титова «Чемпионат».

    Напомним, сразу после завершения сезона пост главного тренера «Спартака» займет серб Деян Станкович.

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