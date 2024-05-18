Мюллер: Мы поздравляем всех, кто победил нас в этом году

Полузащитник мюнхенскойоценил прошедший сезон для своей команды.

«Мы поздравляем всех, кто победил нас в этом году, включая, конечно же, новых чемпионов Германии. Теперь мы оставим всё это позади, я очень хочу закончить этот сезон и вступить в новый.

Возможно, мы не подходили друг другу как команда, возможно, нам нужны были игроки другого типа, возможно, тренер должен был сделать что-то по-другому. Каждый из нас причастен к тому, что нам придётся начинать всё заново с новым тренером», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Календарь и таблица Бундеслиги

Напомним, что «Бавария» завершила сезон только на третьей строчке в турнирной таблице Бундеслиги.