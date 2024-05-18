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    Мюллер: Мы поздравляем всех, кто победил нас в этом году

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    Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер оценил прошедший сезон для своей команды.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Мы поздравляем всех, кто победил нас в этом году, включая, конечно же, новых чемпионов Германии. Теперь мы оставим всё это позади, я очень хочу закончить этот сезон и вступить в новый.

    Возможно, мы не подходили друг другу как команда, возможно, нам нужны были игроки другого типа, возможно, тренер должен был сделать что-то по-другому. Каждый из нас причастен к тому, что нам придётся начинать всё заново с новым тренером», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

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    Напомним, что «Бавария» завершила сезон только на третьей строчке в турнирной таблице Бундеслиги.

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