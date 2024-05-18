Личка: Мы сейчас больше должны думать о результате, а не о красивой игре

Главный тренервысказался об игре команды в последних турах.

«Можем сесть сзади в восемь—девять человек и ждать быстрой контратаки. Думаю, болельщикам это не всегда нравится. С другой стороны, мы сейчас больше должны думать о результате, а не красивой игре. То, что мы говорим последние три матча — любая игра неважна, важны три очка.

Нужно привыкать и принимать давление. Сегодня мы в такой ситуации, что всё давление идет на нас, оно покажет нашу ментальную силу, если мы сумеем с ним справиться. Всё в наших руках», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

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