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    Личка: Мы сейчас больше должны думать о результате, а не о красивой игре

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре команды в последних турах.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Можем сесть сзади в восемь—девять человек и ждать быстрой контратаки. Думаю, болельщикам это не всегда нравится. С другой стороны, мы сейчас больше должны думать о результате, а не красивой игре. То, что мы говорим последние три матча — любая игра неважна, важны три очка.

    Нужно привыкать и принимать давление. Сегодня мы в такой ситуации, что всё давление идет на нас, оно покажет нашу ментальную силу, если мы сумеем с ним справиться. Всё в наших руках», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ.

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