ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Наумов«"Зенит" превратился в клуб, который портит наш футбол». Николай Наумов — о деградации игроков Семака, финише сезона РПЛ и системе «Локо»
  • 12:51
    • Тюкавин и Бителло — в «старте» «Динамо» на матч с «Крыльями Советов»
  • 12:46
    • Стало известно, сможет ли защитник «Спартака» сыграть на Евро-2024
  • 12:39
    • Вратарь «Арсенала» перейдет в «Ньюкасл»
  • 12:29
    • Тороп дал первый комментарий после операции
    Все новости спорта

    Кроос продлил контракт с «Реалом» до 2025 года

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Мадридский «Реал» пролонгировал трудовое соглашение с 34-летним центральным полузащитником Тони Кроосом до 2025 года. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

    Тони Кроос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тони Кроос

    По информации источника, на текущий момент данная сделка является подтверждённой и завершённой.

    Напомним, немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов).

    Кроос в текущем сезоне сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами.

    Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» сделать серьезный шаг навстречу чемпионству?
  • «Динамо» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Обеим командам позарез нужна победа
  • «Сочи» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Усик накажет Фьюри и станет абсолютным чемпионом?
  • Усик — Фьюри. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Усик — Фьюри
  • Бои
  • Завтра в 01:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Валенсия — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры