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    Каррагер: Клопп — это Шенкли нынешней эпохи «Ливерпуля»

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    Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об уходе Юргена Клоппа с поста наставника мерсисайдской команды.

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    «Я просто думаю о Клоппе и о тех вечерах, которые я провел с сыном, о том вечере в Мадриде, когда [»Ливерпуль«] выиграл Лигу чемпионов, это остается с тобой на всю жизнь.

    Именно это Клопп сделал для нового поколения болельщиков. Он находится на самой вершине. Номер один для "Ливерпуля" — Билл Шенкли, и мне кажется, что Клопп — это Шенкли нынешней эпохи, и это действительно большое наследие», — приводит слова Каррагера Daily Mail.

    Напомним, Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона, а на его место придет Арне Слот.

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