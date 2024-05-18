Каррагер: Клопп — это Шенкли нынешней эпохи «Ливерпуля»

Бывший игроквысказался об уходес поста наставника мерсисайдской команды.

«Я просто думаю о Клоппе и о тех вечерах, которые я провел с сыном, о том вечере в Мадриде, когда [»Ливерпуль«] выиграл Лигу чемпионов, это остается с тобой на всю жизнь.

Именно это Клопп сделал для нового поколения болельщиков. Он находится на самой вершине. Номер один для "Ливерпуля" — Билл Шенкли, и мне кажется, что Клопп — это Шенкли нынешней эпохи, и это действительно большое наследие», — приводит слова Каррагера Daily Mail.

Напомним, Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона, а на его место придет Арне Слот.