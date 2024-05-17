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    Деян СтанковичСербский «Дракон». Деян Станкович возглавил «Спартак»
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    Титов: Читалось, что Слишкович должен остаться в системе «Спартака»

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о том, что Владимир Слишкович войдет в штаб нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Надо поздравить Владимира Слишковича, что он остается в команде. Все-таки он ее знает, поможет, если что.

    И как мы видим, оказывается, можно команду вот так подвести к этому этапу. Читалось, что он должен оставаться в системе клуба на позиции тренера.

    В "Спартаке" была масса экспериментов за последние семь лет», — приводит слова Титова «Р-Спорт».

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    • «Спартак» под руководством Слишковича потерпел лишь одно поражение в восьми матчах. Босниец стал временным тренером команды после отставки Гильермо Абаскаля.

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров.

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