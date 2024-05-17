Титов: Читалось, что Слишкович должен остаться в системе «Спартака»

Бывший капитан «Спартака»высказался о том, чтовойдет в штаб нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Надо поздравить Владимира Слишковича, что он остается в команде. Все-таки он ее знает, поможет, если что.

И как мы видим, оказывается, можно команду вот так подвести к этому этапу. Читалось, что он должен оставаться в системе клуба на позиции тренера.

В "Спартаке" была масса экспериментов за последние семь лет», — приводит слова Титова «Р-Спорт».

«Спартак» под руководством Слишковича потерпел лишь одно поражение в восьми матчах. Босниец стал временным тренером команды после отставки Гильермо Абаскаля.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров.