Шунин: Спустя 48 лет мы близки к чемпионству, но остаются последние два шага

Голкипервысказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

Напомним, что после 28-и туров в РПЛ «бело-голубые» занимают 1-е место в таблице с 53 очками в активе, опережая «Зенит» на 2 балла.

«Мы каждый год готовимся и надеемся на то, что в этом сезоне сможем занять первое место. Сейчас, спустя 48 лет, мы к этому близки, но остаются последние два шага.

Переломный момент? Наверное, матч с "Зенитом", когда мы уверенно выиграли 1:0. Питер потерял очки и подпустил нас совсем близко, а мы зарядились и почувствовали, что готовы бороться за чемпионство. Эта победа важна еще и потому, что в случае равенства очков мы будем выше в таблице, — сказал Шунин Sport24.

В следующем матче "Динамо" сыграет против "Крыльев Советов" 18-го мая в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В 30-м туре РПЛ "бело-голубые" встретятся с "Краснодаром" 25-го мая.