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    Шунин: Спустя 48 лет мы близки к чемпионству, но остаются последние два шага

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    Голкипер «Динамо» Антон Шунин высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    Напомним, что после 28-и туров в РПЛ «бело-голубые» занимают 1-е место в таблице с 53 очками в активе, опережая «Зенит» на 2 балла.

    «Мы каждый год готовимся и надеемся на то, что в этом сезоне сможем занять первое место. Сейчас, спустя 48 лет, мы к этому близки, но остаются последние два шага.

    Переломный момент? Наверное, матч с "Зенитом", когда мы уверенно выиграли 1:0. Питер потерял очки и подпустил нас совсем близко, а мы зарядились и почувствовали, что готовы бороться за чемпионство. Эта победа важна еще и потому, что в случае равенства очков мы будем выше в таблице, — сказал Шунин Sport24.

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