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    Ривалдо: Каземиро критикуют несправедливо

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    Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

    Каземиро
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    Каземиро

    «Манчестер Юнайтед» уже не тот клуб, которым был когда-то. Он переживает трудности, поэтому несправедливо, что Каземиро критикуют за это. Для начала клуб должен собрать сильную команду для того, чтобы её игроки могли бороться за титулы.

    До меня доходили слухи, что он может отправиться в Саудовскую Аравию. Однако если он хочет сыграть на чемпионате мира, то должен вернуться в Испанию или переехать в Италию и выступать на самом высоком уровне, ведь у него всё ещё есть навыки, необходимые для этого«, — приводит слова Ривалдо Betfair.

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