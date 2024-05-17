Юрист: Освобождение Промеса под залог не помешает его экстрадиции в Нидерланды

Юристпрокомментировал освобождение нападающего «Спартака»из под стражи в Дубае (ОАЭ) под залог.

«Освобождение Промеса из-под стражи в ОАЭ — это чудо. Такое очень редко случается. Но я не думаю, что это помешает экстрадиции в Нидерланды, процесс будет продолжаться.

Промеса выпустили под залог, а это в любом случае предполагает наблюдение.

Отношения к процессу экстрадиции это не имеет. Просто сказали: "Зачем человек будет сидеть в тюрьме? Пусть посидит под залогом в такой-то квартире, и мы будем об этом знать". Но процесс продолжается.

Видимо, так долго тянули, что уже не было смысла держать Промеса под стражей. Не думаю, что экстрадиции это помешает», — приводит слова Князева «Чемпионат».

Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов может воспользоваться этой ситуацией для экстрадиции футболиста.

Позже появилась информация, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто.

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.