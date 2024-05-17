Источник: Промеса выпустили на свободу под залог

Стало известно, почему нападающий «Спартака»был освобожден из под стражи в Дубае (ОАЭ).

В деле нападающего Промеса не произошло изменений, несмотря на то, что футболист вышел на свободу, сообщает «Спорт-Экспресс».

Нидерландцу изменили меру пресечения и отпустили под залог.

Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов может воспользоваться этой ситуацией для экстрадиции футболиста.

Позже появилась информация, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто.

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.