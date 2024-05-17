Промес освобожден из под стражи в ОАЭ

Нападающего «Спартака»освободили из-под стражи в Дубае.

Промес был отпущен на свободу на определенных условиях, сообщает Het Parool.

На данный момент неизвестно, о каких условиях идет речь.

Но при этом отмечается, что нидерландскому футболисту запрещено покидать территорию ОАЭ.

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов может воспользоваться этой ситуацией для экстрадиции футболиста.

Позже появилась информация, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто.

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.