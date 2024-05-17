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    Палмер — лучший игрок АПЛ по реализации явных голевых моментов

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    Полузащитник «Челси» Коул Палмер является лучшим игроком английской Премьер-лиги по реализации явных голевых моментов в сезоне-2023/2024 по подсчётам WhoScored.

    Коул Палмер
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    Коул Палмер

    22-летний футболист реализует 68% очевидных голевых моментов, это лучший результат в лиге. Второе место занимает нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин — 63%. Напомним, Палмер присоединился к «Челси» прошлым летом. Всего в нынешнем сезоне Коул принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 14 результативными передачами.

    Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

    Действующий контракт футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2030 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.

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