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    Матип покинул «Ливерпуль»

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    Камерунский центральный защитник Жоэль Матип покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона после восьми сезонов, проведённых в английском клубе.

    Жоэль Матип
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    Жоэль Матип

    «32-летний футболист начнёт новую главу своей карьеры после истечения срока контракта с "красными" в конце сезона и покинет "Энфилд", завоевав множество величайших наград в этой игре.

    Спокойный и уравновешенный центральный защитник стал одним из первых приобретений Юргена Клоппа, и тогдашний новый менеджер, полагаясь на своё знание Бундеслиги, перейдя из "Шальке". Это оказалось одной из лучших сделок в истории клуба», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

    За это время Матип принял участие в 201 матче, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

    В составе «Ливерпуля» Жоэль по одному разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Англии, Суперкубок Англии, стал чемпионом страны, а также дважды становился обладателем Кубка английской лиги.

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