Матип покинул «Ливерпуль»

Камерунский центральный защитникпокинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона после восьми сезонов, проведённых в английском клубе.

«32-летний футболист начнёт новую главу своей карьеры после истечения срока контракта с "красными" в конце сезона и покинет "Энфилд", завоевав множество величайших наград в этой игре.

Спокойный и уравновешенный центральный защитник стал одним из первых приобретений Юргена Клоппа, и тогдашний новый менеджер, полагаясь на своё знание Бундеслиги, перейдя из "Шальке". Это оказалось одной из лучших сделок в истории клуба», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

За это время Матип принял участие в 201 матче, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

В составе «Ливерпуля» Жоэль по одному разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Англии, Суперкубок Англии, стал чемпионом страны, а также дважды становился обладателем Кубка английской лиги.