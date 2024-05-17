«Реал» может предложить новые контракты Кроосу и Модричу

Мадридскийготов предложить новые сделки полузащитникам, сообщает Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что судьба 38-летнего Модрича зависит от будущего Крооса — если немец останется, то Лука покинет клуб, если же Тони уйдёт, то у Модрича будет шанс остаться.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Кроос в текущем сезоне сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.