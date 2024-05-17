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    Клопп: Попасть в три финала Лиги чемпионов — выдающееся достижение

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    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил завоеванные титулы с английской командой.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Мы знаем, что могли бы выиграть больше, но я не могу этого изменить. Мы могли бы выиграть и меньше. Не стать чемпионом, отставая на одно очко, — не самый хороший опыт, но это опыт. Я не смог бы сделать что-то иначе в те моменты.

    Мы могли бы больше раз выиграть Лигу чемпионов. Попасть в три финала — выдающееся достижение. Есть большая вероятность, что ты проиграешь финал, это данность. "Реал Мадрид" всегда находит способ выиграть его, и мы попробовали снова.

    Я не был бы счастлив, если бы думал, что мог бы сделать больше. Я не смог бы сделать больше. Мог ли кто-то другой? Возможно. Но я нет, и меня это устраивает. Обо мне будут судить люди, и большинство относится к этому нормально», — приводит слова Клоппа ESPN.

    Напомним, Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона, а на его место придет Арне Слот.

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