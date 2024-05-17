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    Клопп вспомнил поражение «Ливерпуля» в финале ЛЧ 2022 года: Гребаный Тибо Куртуа

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об ощущениях после поражения от «Реала» (0:1) в финале Лиги чемпионов 2022-го года.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Мы играли тот матч и били по воротам каждые три минуты, но у их вратаря было 12 рук. А потом они забивают, и мы говорим про одну ошибку, когда могли лучше сыграть в защите.

    Соперник 23 раза находился в неправильных позициях (в том матче), и мы их не наказали. Это не говорит ничего про их оборону. Это все гребаный Тибо Куртуа.

    В тот вечер мне не хотелось снова идти по той дороге и чувствовать то, что обычно ощущаешь после таких поражений», — сказал Клопп The Guardian.

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    • Напомним, что немецкий специалист покинет «Ливерпуль» после окончания нынешнего сезона. Клопп возглавил «мерсисайцев» осенью 2015-го года.

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