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    Клопп: Некоторые письма болельщиков я читал со слезами на глазах

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о письмах, которые ему присылают болельщики «мерсисайцев».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Я пытаюсь объяснить это, но не до конца понимаю. Люди любят тебя, пока ты их не разочаровываешь, мне не кажется, что мы когда-либо разочаровывали их. Для стольких людей клуб — это целый мир, и в последние несколько месяцев это было невероятно.

    За последние несколько месяцев я получил так много писем. Если я отвечу на все, то останусь здесь до 2028 года, поэтому я прошу прощения за то, что не ответил каждому. Также было много просьб о билетах...

    Некоторые из этих писем я читал со слезами на глазах, узнав, что клуб значил для некоторых людей. То, как мы к этому отнеслись, сделало нас счастливыми. У нас особые болельщики, и последние девять лет много значили для них, я очень рад этому», — сказал Клопп BBC.

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    • Напомним, что Клопп покинет «Ливерпуль» после окончания нынешнего сезона. Специалист возглавил «мерсисайцев» в 2015-м году.

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