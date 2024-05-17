Клопп: Матип — замечательный профессионал

Главный тренер «Ливерпуля»высказался об уходе камерунского защитникаиз мерсисайдского клуба по завершении сезона-2023/2024.

«За все годы, что я занимаюсь футболом, не встречал игроков, которых любили бы так же сильно, как Жоэля. Я даже не уверен, что о нём можно сказать что-то плохое.

Замечательный профессионал, замечательный футболист и замечательный человек — нам посчастливилось, что он так долго был с нами, и теперь всё, что мы можем сделать, это пожелать ему всего наилучшего», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Ранее стало известно, что камерунский центральный защитник Жоэль Матип покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона после восьми сезонов, проведённых в английском клубе.