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    Эльнени объявил об уходе из «Арсенала»

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    Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эльнени объявил о своем уходе из лондонского клуба по окончании сезона.

    Мохамед Эльнени
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    Мохамед Эльнени

    «Канониры! Сегодня я здесь, чтобы попрощаться с вами и поблагодарить вас за всё, что вы для меня сделали. За любовь, поддержку и доброту; я буду очень скучать по вам, и вы навсегда останетесь в моём сердце. Я хочу сказать, как сильно я вас люблю и как много вы для меня значите, и я никогда не забуду, как вы меня поддерживали. Я увижу вас в воскресенье на "Эмирейтс", чтобы попрощаться с вами лицом к лицу. До встречи, канониры», — сказал Эльнени в прощальном видео в своей социальной сети.

    В нынешнем сезоне Эльнени принял участие в шести матчах во всех турнирах.

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