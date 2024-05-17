Эльнени объявил об уходе из «Арсенала»

Полузащитникобъявил о своем уходе из лондонского клуба по окончании сезона.

«Канониры! Сегодня я здесь, чтобы попрощаться с вами и поблагодарить вас за всё, что вы для меня сделали. За любовь, поддержку и доброту; я буду очень скучать по вам, и вы навсегда останетесь в моём сердце. Я хочу сказать, как сильно я вас люблю и как много вы для меня значите, и я никогда не забуду, как вы меня поддерживали. Я увижу вас в воскресенье на "Эмирейтс", чтобы попрощаться с вами лицом к лицу. До встречи, канониры», — сказал Эльнени в прощальном видео в своей социальной сети.

В нынешнем сезоне Эльнени принял участие в шести матчах во всех турнирах.