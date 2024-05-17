Джеррард: Я надеюсь, что Клоппу поставят памятник

Легендавысказался об уходес поста наставника мерсисайдской команды.

«Возбуждение появилось уже после первой пресс-конференции. После того интервью ты чуть ли не боксировал с тенью у зеркала, думая: "Ну давай, вперед, игра началась".

Нас с Джеймипригласили представить основную команду "Ливерпуля" в Австралии в рамках товарищеского матча. Мы получили небольшое представление о том, каково это — когда он стоит перед тобой и дает тактические указания.

Помню, сидел и думал: "Я бы любые деньги отдал и сделал что угодно ради того, чтобы год поиграть за этого парня". Это был товарищеский матч, но я влетел в эту игру так, будто это кубковый финал.

Ради всего святого, я надеюсь, что ему поставят памятник. Надеюсь, что он уже почти готов. Считаю, что он заслуживает, чтобы в клубе была его статуя.

Если говорить о всех тренерах, которые добились огромных успехов в "Ливерпуле", он окажется в числе лучших», — приводит слова Джеррарда со Sky Sports.

Напомним, Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона, а не его место придет Арне Слот.