Каррагер: Гвардиола не будет полностью оценен, пока не покинет АПЛ

Экс-футболиствысказался о работе главного тренера

«Есть аргументы в адрес "Манчестер Сити" и Гвардиолы, которые не выдерживают никакой критики. Например, что их успех является исключительно следствием денег, потраченных во время его работы.

Никто не может отрицать, что уровень их инвестиций сыграл огромную роль в создании такой замечательной команды. Но, как я неоднократно доказывал, большие траты не являются гарантией успеха и не гарантируют, что команда окажется столь же блестящей, как "Манчестер Сити".

Как справедливо заметил Гвардиола, если бы все было так просто, "Манчестер Юнайтед" и "Челси" не были бы там, где они находятся сейчас. Судя по опубликованным фондам заработной платы, оклады в "Манчестер Юнайтед" выше, чем в "Манчестер Сити", а "Челси" занимает четвертое место в АПЛ. Их трансферные расходы такие же, а иногда даже больше, чем у Гвардиолы.

К сожалению для Гвардиолы, масштаб его таланта, возможно, никогда не будет полностью оценен до тех пор, пока он не покинет АПЛ. После его ухода "Сити" продолжит вкладывать значительные средства в команду, но они не смогут постоянно достигать одних и тех же высот. Невозможно быть лучше, чем они сейчас, в каждой борьбы за титул», — сказал Каррагер The Telegraph.

Напомним, что «Манчестер Сити» может 4-й раз подряд выиграть английскую Премьер-лигу, если «горожане» одержат победу над «Вест Хэмом» в последнем 38-м туре. Матч между этими командами состоится 19-го мая в 18:00 мск.