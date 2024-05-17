Артета о чемпионской гонке в АПЛ: У нас теплится надежда, что произойдет что-то прекрасное

Главный тренервысказался о шансах своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Можно ли считать сезон успешным, даже если "Арсенал" не выиграет АПЛ? Не могут так думать! Я должен думать, что мы выиграем матч, и тогда, надеюсь, произойдет что-то прекрасное.

У нас теплится надежда! Заключительный матч чемпионата, и мы играем за трофей АПЛ.

Трофея еще не было на стадионе "Эмирейтс", который открыт уже более 20 лет, поэтому нам нужно быть оптимистичными. Нам нужно выполнить свои обязанности, а затем посмотреть, что произойдет», — сказал Артета BBC.

После 37-и туров «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 86-ю очками в активе, оставая от «Манчестер Сити» на 2 балла. В последнем матче Премьер-лиги «канониры» сыграют против «Эвертона» 19-го мая.