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    Аленичев: Не считаю правильным повышать зарплату лидерам «Зенита»

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    Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на новость о повышении зарплат лидерам «Зенита» и главному тренеру Сергею Семаку по итогам сезона.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Сергей заслужил, несмотря на трудные времена у "Зенита". Но, на мой взгляд, неправильно повышать зарплату лидерам клуба. Бразильцы играют ключевую роль в команде. Но мы должны признать, что они не такую, как в прошлом году. Клаудиньо не тот, Вендел тоже. Они обязаны соответствовать своему уровню, а раз футболисты не так мотивированы, как в прошлом году, значит, я не считаю правильным говорить о каком-то повышении зарплаты. Но это их личное дело. Я лишь высказал свое субъективное мнение», — заявил Аленичев «СЭ».

    48-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время он завоевал 10 трофеев с командой.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 28 туров сине-бело-голубые набрали 51 очко и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на два балла.

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