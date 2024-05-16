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    Агент Тюкавина: Различными слухами Костю пытаются выбить из равновесия

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    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, признался, что его раздражают слухи о возможном уходе игрока из московского клуба.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Ранее сообщалось, что Тюкавиным интересуются мадридский «Атлетико» и «Бенфика».

    «Хотелось бы покоя. До окончания двух игр мы ни с кем не собираемся общаться.

    Такое ощущение, что в России только один футболист. Тюкавин — психологически устойчивый. Но все равно неприятно.

  • Стала известна сумма, которую «Динамо» запросит за трансфер Тюкавина
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    • Ему 21 год, он молодой парень. Пытаются его из равновесия выбить, нервировать. Но Костя сосредоточен только на ближайших играх. Ему вся эта волокита не нужна», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

    Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 28 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач.

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