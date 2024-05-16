Агент Тюкавина: Различными слухами Костю пытаются выбить из равновесия

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо», признался, что его раздражают слухи о возможном уходе игрока из московского клуба.

Ранее сообщалось, что Тюкавиным интересуются мадридский «Атлетико» и «Бенфика».

«Хотелось бы покоя. До окончания двух игр мы ни с кем не собираемся общаться.

Такое ощущение, что в России только один футболист. Тюкавин — психологически устойчивый. Но все равно неприятно.

Ему 21 год, он молодой парень. Пытаются его из равновесия выбить, нервировать. Но Костя сосредоточен только на ближайших играх. Ему вся эта волокита не нужна», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 28 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач.