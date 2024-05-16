Тен Хаг: У нас непростые времена, но мы нацелены выиграть Кубок Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»подвел промежуточные итоги чемпионата, а также обратился к своим болельщикам.

«Мне сказали, что каждый тренер делает это, вот почему и я решил. Думаю, это очень важно. Это была наша последняя игра в сезоне на "Олд Траффорд", и мы хотели поблагодарить болельщиков за то, что они продолжают поддерживать нас.

Мы переживаем трудные времена, клуб находится в переходном периоде, и результаты не соответствуют их возможным ожиданиям. Тому есть причины, многочисленные травмы, но в целом это был разочаровывающий сезон.

Однако можно отметить прогресс таких игроков как Расмус Хойлунд, Амад Диалло и Алехандро Гарначо. Я всегда рад, когда молодые футболисты прибавляют по ходу сезона. Я уже говорил, что в клубе происходят определенные положительные изменения. У "МЮ" большой потенциал.

Этот сезон еще не закончен. Мы отправимся в гости к "Брайтону", чтобы взять три очка, а затем на "Уэмбли" [где пройдет финал Кубка Англии с "Манчестер Сити"]. И я обещаю вам, что игроки сделают все возможное, чтобы привезти трофей на "Олд Траффорд", — цитирует тен Хага Goal.

Календарь и таблица АПЛ

Решающий матч кубка Англии "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" пройдет 25 мая на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.