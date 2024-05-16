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    Ривалдо: Левандовский — отличный нападающий, но он уже староват

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    Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо высказался о нынешнем форварде каталонской команды Роберте Левандовском.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Левандовский — отличный нападающий, но он уже староват, и это важный фактор. В моё время, когда вам было 30 лет, клуб начинал рассматривать возможность вашей продажи, выставляя вас на рынок.

    Несмотря на то что Левандовски провёл здесь всего два сезона, "Барсе" уже нужны титулы. Болельщики хотят видеть более сильную команду последние два года», — приводит слова Ривалдо Sport.es.

    В текущем сезоне Левандовский провел 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и девятью результативными передачами.

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