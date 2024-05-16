Палмер о Нкунку: В следующем сезоне все увидят, насколько он хорош

Нападающийвысоко оценил потенциал своего партнера по команде

«Все знают о его качествах, даже в Лейпциге, где он выступал до того, как он приехал сюда. Ему не везло с травмами, но если он сможет играть и наберёт форму, вы видели, на что он способен вчера вечером.

Так что, я думаю, в следующем сезоне все увидят, насколько он хорош на самом деле», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

В нынешнем сезоне Нкунку провел только 10 матчей за «синих» в АПЛ и забил 3 гола. Большую часть сезона форвард восстанавливался после травмы. В прошедшем матче АПЛ с «Брайтоном» (2:1) Нкунку отметился забитым голом.