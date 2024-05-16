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    Палмер о Нкунку: В следующем сезоне все увидят, насколько он хорош

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    Нападающий «Челси» Коул Палмер высоко оценил потенциал своего партнера по команде Кристофера Нкунку.

    Кристофер Нкунку
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    Кристофер Нкунку

    «Все знают о его качествах, даже в Лейпциге, где он выступал до того, как он приехал сюда. Ему не везло с травмами, но если он сможет играть и наберёт форму, вы видели, на что он способен вчера вечером.

    Так что, я думаю, в следующем сезоне все увидят, насколько он хорош на самом деле», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

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    • В нынешнем сезоне Нкунку провел только 10 матчей за «синих» в АПЛ и забил 3 гола. Большую часть сезона форвард восстанавливался после травмы. В прошедшем матче АПЛ с «Брайтоном» (2:1) Нкунку отметился забитым голом.

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