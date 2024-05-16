Андрей Мостовой: Коваленко переживает, что мало играет

Полузащитник «Зенита»рассказал, что его одноклубникрасстроен, что почти не выходит на поле в матчах РПЛ.

«Коваленко — талантливый игрок. Многие клубы хотели его купить, но он перешел в "Зенит". Он очень сильно переживает и расстраивается, что не играет. Думаю, любой футболист его поймет. Чего ему не хватает, чтобы пробиться в состав? Да все у него есть!

Просто такой период. Когда попадаешь в топовую команду, не все сразу получается. Я в свой первый сезон в "Зените" тоже много сидел на замене. Ему нужно работать дальше. Готов ли он бороться за место в составе? Конечно, готов!» — сказал Мостовой «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Александр Коваленко стал футболистом «Зенита» летом 2023 года, перейдя из «Крыльев Советов». В этом сезоне сыграл всего в 13 играх и не отметился результативными действиями.