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    Андрей Мостовой: Коваленко переживает, что мало играет

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что его одноклубник Александр Коваленко расстроен, что почти не выходит на поле в матчах РПЛ.

    Александр Коваленко
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    Александр Коваленко

    «Коваленко — талантливый игрок. Многие клубы хотели его купить, но он перешел в "Зенит". Он очень сильно переживает и расстраивается, что не играет. Думаю, любой футболист его поймет. Чего ему не хватает, чтобы пробиться в состав? Да все у него есть!

    Просто такой период. Когда попадаешь в топовую команду, не все сразу получается. Я в свой первый сезон в "Зените" тоже много сидел на замене. Ему нужно работать дальше. Готов ли он бороться за место в составе? Конечно, готов!» — сказал Мостовой «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Александр Коваленко стал футболистом «Зенита» летом 2023 года, перейдя из «Крыльев Советов». В этом сезоне сыграл всего в 13 играх и не отметился результативными действиями.

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