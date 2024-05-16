Кристенсен хочет остаться в «Барселоне»

Центральный защитник «Барселоны»намерен остаться на следующий сезон в составе каталонского клуба, сообщает Diario Sport.

28-летнему датчанину нравится играть в Примере и он не намерен никуда уходить, даже в случае очень выгодного предложения.

Сейчас Кристенсен проходит восстановление после травмы ахиллесового сухожилия и скоро начнет подготовку к следующему сезону.

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Андреас Кристенсен стал игроком «Барселоны» в 2022 году. В этом сезоне сыграл за команду 39 игр, забил 3 мяча, отдал 2 голевые передачи. У него контракт с клубом до лета 2026 года.