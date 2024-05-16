Кафанов: У Торопа сегодня операция, очень переживаю за него

Владислав Тороп Фото: globallookpress.com
Тороп получил серьезную травму головы после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в финале пути РПЛ Кубка России.
«Торопу желаю здоровья. Если честно, страшно было даже смотреть на повтор. Сразу стало понятно, к сожалению, что будет сотрясение.
У Славы сегодня операция. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй, очень переживаю за него.
Такие тяжелые травмы я помню у Владимира Габулова и Андрея Диканя. Если честно, трудно подбирать слова», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».
Напомним, ЦСКА проиграл «Зениту» в серии пенальти. В суперфинале санкт-петербургский клуб сыграет против калининградской «Балтики».