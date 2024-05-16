Кафанов: У Торопа сегодня операция, очень переживаю за него

Тренер вратарей сборной Россиивысказался о травме голкипера ЦСКА

Тороп получил серьезную травму головы после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в финале пути РПЛ Кубка России.

«Торопу желаю здоровья. Если честно, страшно было даже смотреть на повтор. Сразу стало понятно, к сожалению, что будет сотрясение.

У Славы сегодня операция. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй, очень переживаю за него.

Такие тяжелые травмы я помню у Владимира Габулова и Андрея Диканя. Если честно, трудно подбирать слова», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ЦСКА проиграл «Зениту» в серии пенальти. В суперфинале санкт-петербургский клуб сыграет против калининградской «Балтики».