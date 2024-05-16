Чемпионат: ЦСКА не будет увольнять Федотова

Руководствоне планирует расставаться с главным тренером командыпосле окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает Чемпионат.

Ранее в СМИ появились слухи о возможных переходах тренеров РПЛ в другие клубы. По данным источников, Федотов может продолжить карьеру в «Рубине», а главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич, напротив, возглавит ЦСКА.

После 28-и туров армейцы занимают 6-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе. В следующем матче ЦСКА сыграет против «Пари НН» 20-го мая.

Напомним, что 15-го мая армейцы проиграли «Зениту» в финальном матче Кубка России Пути РПЛ (0:0, 4:5 по пен.), завершив свое выступление в турнире.