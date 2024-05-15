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    Зиньковский: Не могу сказать, что у Абаскаля я был любимчиком

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    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о взаимоотношениях с бывший главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Не знал, что при Абаскале я чаще всего играл. Точно не могу сказать, что у Абаскаля я был любимчиком. Я не всегда играл в стартовом составе и не всегда просто выходил на поле. Последнее время только играл.

    До этого был период не только у меня, но и у многих, когда не попадаешь в состав, не играешь или выходишь на 10 минут», — сказал Зиньковский Чемпионату.

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