Зиньковский: Не могу сказать, что у Абаскаля я был любимчиком

Полузащитникрассказал о взаимоотношениях с бывший главным тренером «красно-белых»

«Не знал, что при Абаскале я чаще всего играл. Точно не могу сказать, что у Абаскаля я был любимчиком. Я не всегда играл в стартовом составе и не всегда просто выходил на поле. Последнее время только играл.

До этого был период не только у меня, но и у многих, когда не попадаешь в состав, не играешь или выходишь на 10 минут», — сказал Зиньковский Чемпионату.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 36 матчей за «Спартак», забил 4 гола и сделал голевую передачу.