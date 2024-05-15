«Зенит» — ЦСКА: счет матча 0:0, пен.5:4, обзор

В ответном матче Пути РПЛ Кубка России петербургскийи московскийв основное время завершили встречу вничью со счетом 0:0.

Игра получилась не самой зрелищной, команды почти не имели опасных моментов и мало угрожали воротам друг друга.

На 36-й минуте травму получил голкипер ЦСКА Владислав Тороп, вместо него в ворота встал 19-летний дебютант Владимир Шайхутдинов, но и его «Зенит» пробить не смог.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Зенита», пробившие точно пять ударов, тогда как ЦСКА смог забить четыре удара. Единственный промах допустил Антон Заболотный.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Зенит — ЦСКА 0:0 Голы: : Davila V. (пенальти) (1'), : Матео Кассьерра (пенальти) (1'), : Иван Обляков (пенальти) (2'), : Вильсон Изидор (пенальти) (2'), : Андрей Мостовой (пенальти) (3'), : Diveev I. (пенальти) (4') Зенит: Денис Адамов, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Артур, Вендел, Дмитрий Васильев, Ильзат Ахметов, Педро Энрике, Александр Ерохин, Родриго, Вильсон Изидор ЦСКА: Владислав Тороп, Виллиан Роша, Мойзес, Илья Агапов, Иван Обляков, Саша Зделар, Аббосбек Файзуллаев, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Антон Заболотный, Diveev I. Предупреждения: Дмитрий Васильев (12'), Diveev I. (83'), Клаудиньо (87')

В суперфинале Кубка России «Зенит» встретится в калининградской «Балтикой».