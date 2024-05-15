Винисиус: Я большой поклонник Беллингема

Нападающий «Реала»рассказал о взаимоотношениях с одноклубником

«Я большой поклонник таланта Беллингема. Я сделал все, чтобы он присоединился к нам. Надеюсь, что Джуд продолжит забивать голы и станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании. У нас отличные отношения. Мы оба счастливы», — цитирует Винисиуса Madrid Zone.

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» в 2023 году. В текущем сезоне он провел 40 матчей за мадридскую команду, в которых отметился 23 голами и 12 результативными передачами.

«Реал» уже обеспечил себе чемпионство в ла лиге. 1 июня «сливочные» сыграют против «Боруссии» в рамках финала Лиги чемпионов.