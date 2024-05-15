ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»С одной рукой на трофее. «Ман Сити» взял под свой контроль титульную гонку, победив «Тоттенхэм»
    Все новости спорта

    Винисиус: Я большой поклонник Беллингема

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Джудом Беллингемом.

    Джуд Беллингем
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джуд Беллингем

    «Я большой поклонник таланта Беллингема. Я сделал все, чтобы он присоединился к нам. Надеюсь, что Джуд продолжит забивать голы и станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании. У нас отличные отношения. Мы оба счастливы», — цитирует Винисиуса Madrid Zone.

    Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» в 2023 году. В текущем сезоне он провел 40 матчей за мадридскую команду, в которых отметился 23 голами и 12 результативными передачами.

    «Реал» уже обеспечил себе чемпионство в ла лиге. 1 июня «сливочные» сыграют против «Боруссии» в рамках финала Лиги чемпионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Для «Зенита» настал момент истины
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Смогут ли «Аталанта» и «Ювентус» выявить сильнейшего в основное время?
  • «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Проиграет ли «Манчестер Юнайтед» дома «Ньюкаслу»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Альмерия — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Азаренко — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры